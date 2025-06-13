«Фенербахче» ведёт переговоры с Кайлом Уокером — Сабунджуоглу

Турецкий «Фенербахче» заинтересован в переходе крайнего защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство стамбульского клуба уже сделало игроку предложение. Сообщается, что Уокер хочет получить контракт минимум на два года. Если защитник достигнет соглашения с «Фенербахче», «Манчестер Сити» разрешит ему уйти. Начались официальные переговоры с агентом игрока по поводу условий соглашения.

Отметим, что англичанин не попал в заявку «Манчестер Сити» на предстоящий клубный чемпионат мира.

В минувшем сезоне Уокер выступал за «Милан» на правах аренды. Англичанин принял участие в 14 матчах «россонери» во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» до лета 2026-го. По информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 35-летнего футболиста составляет € 6 млн.