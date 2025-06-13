Сергей Гуренко: Карпин в «Динамо» будет бороться за чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о вероятном назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина на аналогичный пост в московское «Динамо».

«Карпин заслужил назначение в «Динамо» работой в «Ростове». Только положительно к этому отношусь. Он выжимал максимум из команды в «Ростове», но с футболистами московского «Динамо» будет бороться за чемпионство.

Что касается его спартаковского прошлого, самое главное, чтобы был хороший тренер — неважно, какое у него прошлое. В России не осталось традиций. Если взять «Спартак», сколько там работало иностранцев? В «Локомотиве» вообще немцы работали! Карпин — свой! Это специалист, который знает российский футбол. Это не кот в мешке. Конечно, всегда будет кому-то нравиться, а кому-то — нет. Это логично. Я считаю, что с приходом Карпина в «Динамо» чемпионат России станет интереснее», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что 12 июня в Сети появилась фотография с презентации Карпина в качестве главного тренера «Динамо».

Напомним, последней клубной работой Карпина был «Ростов», который он возглавлял с 2017 по 2021 и с 2022 по 2025 год.