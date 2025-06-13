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Гуренко: у иностранного тренера в ЦСКА совсем не будет времени на раскачку

Гуренко: у иностранного тренера в ЦСКА совсем не будет времени на раскачку
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Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о возможном назначении экс-тренера немецкого «Шальке» Карела Герартса в московский ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщил, что бельгийский специалист — один из кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.

«Я не знаю, что за тренер Герартс и что он из себя представляет. В России тренировали много иностранцев. У некоторых получилось неплохо, а некоторые — провалились. Только время всё может показать. Я уверен, что он однозначно не знает наш менталитет, специфику чемпионата и футболистов. Но плюс российского специалиста в том, что сейчас вообще нет времени на подготовку к новому сезону. Ребята из ЦСКА лучше знают футболистов и их способности. У иностранца зимой было бы три месяца, чтобы во всём разобраться, но сейчас времени на раскачку не будет совсем», — сказал Гуренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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