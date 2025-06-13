В РПЛ намекнули на назначение Карпина главным тренером «Динамо»

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги в телеграм-канале опубликовала отрывок из передачи «Что? Где? Когда?» с участием главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Фото: Скриншот из телеграм-канала Российской Премьер-Лиги

Пресс-служба РПЛ сопроводила эту публикацию следующим диалогом:

— Кто будет отвечать?

— Отвечает…

При этом на первой фразе размещена ссылка, ведущая на видео в телеграм-канале московского «Динамо», анонсирующее назначение нового главного тренера.

Отметим, что в представленном отрывке из передачи «Что? Где? Когда?» ведущий спрашивает у Карпина: «Валерий, вас можно поздравить, вы довольны?». На что 56-летний тренер отвечает: «Ну я доволен, да, я доволен».

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