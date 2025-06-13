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«Барселона» не намерена платить «Ливерпулю» более € 60 млн за Диаса — Mundo Deportivo

«Барселона» не намерена платить «Ливерпулю» более € 60 млн за Диаса — Mundo Deportivo
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«Барселона» по-прежнему рассматривает крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса в качестве приоритетного варианта для усиления атаки, однако не считает целесообразным платить за него более € 60 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в случае неудачи с покупкой колумбийского футболиста испанский гранд может подписать вингера «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда или нападающего «Атлетика» Нико Уильямса.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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