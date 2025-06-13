Орещук — о Карпине: Паршивлюк был капитаном «Спартака», но болельщики «Динамо» его любят

Бывший российский футболист, ныне агент Роман Орещук высказался о вероятном назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина на аналогичный пост в московское «Динамо».

«Карпин — супервариант для «Динамо». Что касается его спартаковского прошлого, у нас есть много других примеров: Черчесов, Бесков, Сёмин. Это те люди, которые работали в «Динамо», но до этого играли в «Спартаке». Динамовское и спартаковское прошлое — это стереотипы. Если тренер даёт результат, болельщик готов ему простить всё. Паршивлюк тоже был капитаном «Спартака», но потом стал капитаном «Динамо» и сейчас находится в тренерском штабе команды, и болельщики его любят. Это всё стереотипы», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что 12 июня в Сети появилась фотография с презентации Карпина в качестве главного тренера «Динамо».

Напомним, последней клубной работой Карпина был «Ростов», который он возглавлял с 2017 по 2021 и с 2022 по 2025 год.