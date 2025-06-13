«Монако» предложил Полю Погба двухлетний контракт — Романо

Футбольный клуб «Монако» предложил экс-полузащитнику «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Полю Погба, находящемуся в статусе свободного агента, двухлетний контракт. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, переговоры между сторонами уже начались. В ближайшие дни обсуждения проекта и деталей контракта продолжатся.

Напомним, игрок был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на четыре года, но срок отстранения хавбека сократили до 18 месяцев. 10 марта 2025 года француз официально отбыл дисквалификацию.

Сейчас футболисту 32 года. Он является чемпионом мира в составе своей национальной команды.