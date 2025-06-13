Де Дзерби: в поражении «Интера» в финале ЛЧ виноват не клуб, а итальянский футбол

Главный тренер «Марселя» Роберто Де Дзерби раскритиковал итальянскую футбольную общественность за недооценку «ПСЖ» перед финалом Лиги чемпионов сезона-2024/2025, в котором миланский «Интер» был разгромлен парижанами со счётом 0:5.

«Они не знали, что Дембеле был настолько готов, что Дуэ обладал талантом наравне с Ямалем, что Витинья, возможно, является сильнейшим полузащитником в мире на сегодняшний день. Италия не знала «ПСЖ». Италия недооценила их, это итальянский футбол был самонадеянным, а не «Интер», — сказал Де Дзерби в подкасте Supernova.

Напомним, 3 июня «Интер» объявил об уходе со своего поста главного тренера Симоне Индзаге, под руководством которого команда не смогла взять ни один трофей в завершившемся сезоне.