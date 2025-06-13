«ПСЖ» — главный претендент на победу в клубном ЧМ по версии Opta, «Ман Сити» — второй
«Пари Сен-Жермен» является фаворитом на выигрыш клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня, согласно данным суперкомпьютера известной аналитической компании Opta. Вероятность победы французского гранда оценивается в 18,5%.
Топ-10 главных претендентов на победу в клубном чемпионате мира 2025 года:
- «Пари Сен-Жермен» — 18,5%
- «Манчестер Сити» — 17,8%
- «Бавария» — 12,8%
- «Интер» — 12,3%
- «Реал» (Мадрид) — 9,8%
- «Челси» — 8,4%
- «Боруссия» (Дортмунд) — 5,4%
- «Атлетико» (Мадрид) — 5,1%
- «Ювентус» — 3,6%
- «Бенфика» — 3,3%
Всего в турнире примут участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Финальный матч соревнования состоится 13 июля.
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