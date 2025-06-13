«ПСЖ» — главный претендент на победу в клубном ЧМ по версии Opta, «Ман Сити» — второй

«Пари Сен-Жермен» является фаворитом на выигрыш клубного чемпионата мира, стартующего 15 июня, согласно данным суперкомпьютера известной аналитической компании Opta. Вероятность победы французского гранда оценивается в 18,5%.

Топ-10 главных претендентов на победу в клубном чемпионате мира 2025 года:

«Пари Сен-Жермен» — 18,5% «Манчестер Сити» — 17,8% «Бавария» — 12,8% «Интер» — 12,3% «Реал» (Мадрид) — 9,8% «Челси» — 8,4% «Боруссия» (Дортмунд) — 5,4% «Атлетико» (Мадрид) — 5,1% «Ювентус» — 3,6% «Бенфика» — 3,3%

Всего в турнире примут участие 32 команды из шести континентальных конфедераций. Финальный матч соревнования состоится 13 июля.

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