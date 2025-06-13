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«Ювентус» объявил состав на клубный чемпионат мира 2025 года

«Ювентус» объявил состав на клубный чемпионат мира 2025 года
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Туринский «Ювентус», который возглавляет Игор Тудор, огласил заявку на предстоящий клубный чемпионат мира по футболу. В окончательный список попали 28 игроков. Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Фото: ФК «Ювентус».

На групповом этапе туринцам предстоит сыграть с «Аль-Айном» из ОАЭ, с марокканским «Видадом» и с английским «Манчестер Сити».

Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

«Ювентус» завершил сезон-2024/2025 чемпионата Италии на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда набрала 70 очков за 38 матчей. Чемпионом страны стал «Наполи» (82).

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