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Клеман Лангле прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с «Атлетико»

Клеман Лангле прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с «Атлетико»
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Защитник «Атлетико Мадрид» Клеман Лангле поделился эмоциями от подписания контракта с «матрасниками» до лета 2028 года.

«Для меня большая честь быть частью этого клуба и этой истории. Теперь я могу сказать, что я на 200% фанат «Атлетико». Я очень горд и счастлив этому событию.

Мы пока не смогли выиграть ни одного титула, но сделали много правильных вещей, у нас были очень хорошие отрезки с довольно высоким уровнем игры. Сезон был довольно позитивным, в том числе и на личном уровне», — приводит слова Лангле AS.

Ранее каталонская «Барселона» объявила о расторжении трудового договора с французским защитником. Его контракт был рассчитан до лета 2026 года. Таким образом, Лангле присоединился к «матрасникам» бесплатно в статусе свободного агента. Минувший сезон 29-летний футболист провёл в «Атлетико» на правах аренды.

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