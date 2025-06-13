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Уильямс готов снизить запросы по окладу до € 12 млн ради перехода в «Барселону» — Джейкобс

Уильямс готов снизить запросы по окладу до € 12 млн ради перехода в «Барселону» — Джейкобс
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Крайний нападающий «Атлетика» Нико Уильямс открыт для понижения требований по заработной плате с целью перехода в «Барселону». Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, спортивный директор сине-гранатовых Деку провёл встречу с агентом футболиста сборной Испании, на которой последний согласился на оклад в € 12 млн до вычета налогов. Аналогичную зарплату «Барселона» предлагала Уильямсу в минувшем году.

Ранее СМИ сообщали, что «Арсенал» и «Бавария» готовы активировать опцию выкупа в контракте 22-летнего нападающего и сделать ему более высокий оклад, чем способны сине-гранатовые. Однако игрок хочет перейти именно в каталонский клуб.

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