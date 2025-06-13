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Ямаль выложил общее фото с Уильямсом после слухов о переговорах Нико с «Барселоной»

Ямаль выложил общее фото с Уильямсом после слухов о переговорах Нико с «Барселоной»
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17-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль опубликовал пост в социальных сетях, в котором намекнул на то, что в ближайшее время каталонский клуб может пополнить новая звезда.

Молодой футболист выложил фотографию, на которой обнимается с нападающим «Атлетика» Нико Уильямсом в матче за сборную Испании. Примечательно, что это произошло после того, как прошла новость, что форвард провёл переговоры с «Барселоной».

Фото: Соцсети Ламина Ямаля

Напомним, на данный момент у 22-летнего Уильямса есть предложения от «Арсенала» и «Баварии», которые готовы выплатить отступные за игрока.

Ранее сообщалось, что приоритетной целью «Барселоны» изначально было подписание крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса, однако этот трансфер каталонцам осуществить сложнее, чем подписать игрока «Атлетика».

Всего за карьеру на клубном уровне младший Уильямс провёл 167 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 30 результативных передач.

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