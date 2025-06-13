«Ювентусу» интересен Дьёкереш, форвард хочет зарплату в € 10 млн за сезон — CdS

«Ювентус» крайне заинтересован в покупке 27-летнего нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, туринский клуб рассматривает трансфер лучшего бомбардира минувшего сезона в качестве своеобразного «манифеста». «Старой синьоре» придётся заплатить не менее € 70 млн за шведского футболиста. Подчёркивается, что Дьёкереш хочет зарабатывать не менее € 10 млн в год после уплаты налогов.

При этом «Ювентус» может продать форварда Душана Влаховича за сумму в районе € 30 млн. Оклад сербского футболиста в итальянском гранде составляет € 12 млн за сезон после уплаты налогов.

Дьёкереш стал лучшим бомбардиром минувшего сезона, забив 39 голов в 33 матчах. Действующий контракт форварда со «Спортингом» рассчитан до лета 2028 года.

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