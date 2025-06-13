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Конте: для «Тоттенхэма» попасть в ЛЧ — это практически то же самое, что выиграть АПЛ

Конте: для «Тоттенхэма» попасть в ЛЧ — это практически то же самое, что выиграть АПЛ
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте поделился воспоминаниями о своей работе в английском «Тоттенхэме». Итальянец возглавлял клуб с 2021 по 2023 год.

«Это был определённо сложный год: я приехал в «Тоттенхэм» в ноябре, команда была на девятом месте в таблице, и в первый же год мы попали в Лигу чемпионов, обогнав «Арсенал». Для «Тоттенхэма» попасть в Лигу чемпионов — это практически то же самое, что выиграть Премьер-лигу.

До сих пор помню, как в конце последней игры с «Норвичем», где мы победили, мы отмечали это достижение в раздевалке. Я вызываю своих сотрудников и говорю: «Мы не привыкли к такому празднованию», имея в виду, что нам не нужно праздновать попадание в Лигу чемпионов. Мы привыкли отмечать другие вещи», — приводит слова Конте журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

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