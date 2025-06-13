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Гершкович: я за российского тренера в ЦСКА, иностранцы толком ничего не выигрывают

Гершкович: я за российского тренера в ЦСКА, иностранцы толком ничего не выигрывают
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Российский тренер Михаил Гершкович после ухода Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА призвал руководство красно-синих назначить на освободившееся место отечественного специалиста.

«Не могу советовать Гинеру, кого назначить главным тренером ЦСКА. Уверен, он будет руководствоваться тем, чтобы тренер имел опыт победной работы и успехи за плечами, потому что перед ЦСКА будут ставить задачу выиграть чемпионство. Думаю, в клубе разберутся, потому что Гинер — лучший и самый грамотный руководитель среди всех российских команд. Конечно, я за российских специалистов, ведь практика показывает, что иностранцы в России толком ничего не выигрывают», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее сообщалось, что Николич самостоятельно выплатил компенсацию ЦСКА за разрыв своего контракта, чтобы присоединиться к греческому АЕКу.

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