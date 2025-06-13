Месси поделился ожиданиями от грядущего клубного чемпионата мира

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о предстоящем клубном чемпионате мира, который начнётся 15 июня.

«Что ж, это интересное соревнование. Обладать возможностью участвовать в нём — это здорово. Мои ожидания отличаются от тех, что были у меня, когда я играл за другие команды. Горю желанием и с нетерпением жду возможности сразиться с лучшими [клубами] и добиться успеха», — сказал 37-летний нападающий в интервью журналисту Фавиану Рэнкелу.

«Интер Майами» сыграет в одной группе с египетским «Аль-Ахли» (15 июня), «Порту» (19 июня) и «Палмейрасом» (24 июня). Финальная игра соревнования состоится 13 июля.

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