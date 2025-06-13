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«Аталанта» объявила о приобретении прав на защитника Одилона Коссуну

«Аталанта» объявила о приобретении прав на защитника Одилона Коссуну
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Итальянская «Аталанта» в социальных сетях объявила о приобретении прав на 24-летнего ивуарийского центрального защитника леверкузенского «Байера» Одилона Коссуну.

Сезон-2024/2025 футболист защищал цвета команды из Бергамо на правах аренды. В 23 матчах за «Аталанту» во всех турнирах Коссуну отметился одной голевой передачей.

За свою карьеру Коссуну выиграл два чемпионата Бельгии и Суперкубок Бельгии с «Брюгге», Бундеслигу, Кубок Германии и Суперкубок Германии с «Байером», а также Кубок африканских наций 2023 года со сборной Кот-д'Ивуара, за которую он провёл 25 матчей.

В завершившемся сезоне Серии А «Аталанта» заняла третье место, набрав 74 очка, а также дошла до четвертьфинала Кубка Италии, где уступила «Болонье». В Лиге чемпионов бергамаски неожиданно вылетели в 1/16 финала от «Брюгге».

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