Гершкович: совмещение постов Карпиным не принесёт пользы ни сборной России, ни «Динамо»

Российский тренер Михаил Гершкович высказался о вероятном назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина на аналогичный пост в московское «Динамо».

«Карпин — хороший тренер. Думаю, он должен проявить себя в «Динамо». Единственное, что меня смущает, — это совмещение постов. Оно не принесёт пользы ни сборной России, ни «Динамо», ни самому Карпину. Рано или поздно придётся принимать какое-то решение. Сейчас пока это половинчатое решение, но не за горами момент, когда наша страна получит возможность играть на международной арене. Что делать тогда?

Конечно, было бы лучше, чтобы «Динамо» возглавил кто-то с динамовским прошлым. Но это профессиональная ситуация. Карпин в первую очередь не спартаковец, не динамовец и не армеец, а профессиональный тренер. Посмотрите, сколько было примеров, когда люди работали в «Барселоне» и «Реале», в «Интере» и «Милане». Таких примеров много! Я к этому отношусь спокойно. Важно, чтобы был успех и результат», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Отметим, что 12 июня в Сети появилась фотография с презентации Карпина в качестве главного тренера «Динамо».