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Стала известна позиция ПСВ по будущему Перишича на фоне интереса «Барселоны»

Стала известна позиция ПСВ по будущему Перишича на фоне интереса «Барселоны»
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В ПСВ не хотят ухода из клуба 36-летнего правого нападающего Ивана Перишича и готовы предложить ему новый контракт, рассчитанный на два года. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, хорватский футболист близок к тому, чтобы подписать указанное трудовое соглашение, однако он будет ожидать действий со стороны «Барселоны», заинтересованной в нём. У каталонского клуба есть преимущество перед нидерландским, поскольку Перишич имеет хорошие взаимоотношения с главным тренером сине-гранатовых Ханс-Дитером Фликом.

Подчёркивается, что 36-летний вингер не будет претендовать на высокую зарплату в «Барселоне». Его главная цель — попасть на чемпионат мира 2026 года в составе сборной Хорватии.

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