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Габриэл Магальяйнс: лучше позволить Холанду контролировать мяч, тогда он не так опасен

Габриэл Магальяйнс: лучше позволить Холанду контролировать мяч, тогда он не так опасен
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Бразильский защитник лондонского «Арсенала» Габриэл Магальяйнс высказался о норвежском нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.

«Он просто зверь. Стоит моргнуть, и он уже празднует гол, настолько он быстр и силён. Он выше меня и очень мощный. Лучше всего позволить ему контролировать мяч, тогда он не так опасен. Но когда у вас есть такие игроки, как Бернарду Силва, Де Брёйне… Если эти ребята увидят, как он убегает, то сразу же отдадут пас в свободное пространство...» — приводит слов Магальяйнса City Xtra.

Холанду 24 года. Он выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Всего на счету норвежского форварда 22 гола за 31 матч в минувшем сезоне АПЛ. В прошлом сезоне футболист забил 27 мячей за аналогичное количество встреч, в позапрошлом — 36.

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