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«Зенит» вошёл в топ-100 самых популярных клубов мира в соцсетях

«Зенит» вошёл в топ-100 самых популярных клубов мира в соцсетях
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Санкт-петербургский «Зенит» занял 68-е место в рейтинге самых популярных клубов мира в социальных сетях, опубликованном Международным центром спортивных исследований CIES Football Observatory.

Сине-бело-голубые стали единственным российским клубом, кто вошёл в сотню наиболее популярных. Число подписчиков «Зенита» в указанных социальных сетях составляет 10,4 млн. Также действующие серебряные призёры РПЛ заняли восьмое место в рейтинге команд, не входящих в топ-5 европейских лиг, уступив по количеству подписчиков турецким «Галатасараю», «Фенербахче» и «Бешикташу», нидерландскому «Аяксу», а также португальским «Бенфике», «Порту» и «Спортингу».

Отметим, что самым популярным клубом мира в соцсетях стал мадридский «Реал», второе место заняла «Барселона», третье — «Манчестер Юнайтед».

Напомним, в сезоне-2024/2025 «Зенит» не смог добраться до трофеев.

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