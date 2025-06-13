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«Байер» отказался от варианта с Гарначо, игрок слишком дорогой для клуба — Плеттенберг

«Байер» отказался от варианта с Гарначо, игрок слишком дорогой для клуба — Плеттенберг
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Переход крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в «Байер» является маловероятным на текущий момент. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, это связано с высокой трансферной стоимостью 20-летнего футболиста, а также его требованиями по заработной плате. Леверкузенский клуб сосредоточился на других вариантах. Сам Гарначо намерен покинуть стан «красных дьяволов» нынешним летом.

Ранее СМИ сообщали, что новый главный тренер «Байера» Эрик тен Хаг хочет подписать Гарначо, с которым он работал в «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне аргентинец принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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