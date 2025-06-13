«МЮ» готов продлить контракт с Санчо в надежде заработать на будущей продаже — FI

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с активацией опции продления контракта нападающего Джейдона Санчо ещё на сезон. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «красные дьяволы» могут пролонгировать контракт с футболистом до 2027 года, после чего отдать его в аренду на сезон-2025/2026 с обязательством выкупа. В таком случае по окончании грядущего сезона Санчо не покинет клуб бесплатно, а манкунианцам удастся компенсировать часть средств, потраченных на покупку вингера в 2021 году. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» приобрёл нападающего у дортмундской «Боруссии» за € 85 млн.

В минувшем сезоне Санчо играл за «Челси» на правах аренды. Он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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