«Брайтон» объявил о продлении контракта с 39-летним Джеймсом Милнером

Английский «Брайтон» в социальных сетях объявил о продлении трудового соглашения на один год со звёздным полузащитником Джеймсом Милнером.

В сезоне-2024/2025 39-летний Милнер провёл лишь четыре матча за «чаек», в которых не смог отметиться результативными действиями. Он выступает за «Брайтон» с сезона-2023/2024. До этого он в течение восьми сезонов защищал цвета «Ливерпуля».

Джеймс Милнер — трёхкратный чемпион Англии (дважды с «Манчестер Сити», один раз — с «Ливерпулем»), двукратный обладатель Кубка Англии (с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем»), двукратный победитель Кубка английской лиги (с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем») и победитель Лиги чемпионов-2018/2019 (c «Ливерпулем»). Также с мерсисайдцами в 2019 году Милнер выиграл Клубный чемпионат мира.