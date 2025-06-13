«Истинное кощунство и полный бред». Губерниев — о сравнениях Промеса и Черенкова

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об аресте бывшего нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, а также раскритиковал сравнения нидерландца с легендой красно-белых Фёдором Черенковым.

«Я не понимаю степень любви к этому футболисту. Мне часто в комментариях прилетает, что Промес такой народный, его постоянно сравнивают с Фёдором Черенковым. С моей точки зрения, это истинное кощунство и полный бред. Вор должен сидеть в тюрьме, как говорил Владимир Высоцкий в роли Жеглова. Промес сейчас ассоциируется с преступлением, которое он совершил. Зачем нам этот пассажир, который будет позорить российский футбол?» — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Ранее адвокат Промеса подтвердил новость об аресте нападающего для De Telegraaf. Сообщается, что экс-игрока красно-белых арестовали в его доме после полуночи в четверг. Промеса перевели в центр содержания под стражей в Дубае. 33-летний нападающий может быть доставлен самолётом в Нидерланды, где он будет отбывать наказание в виде 7,5 года лишения свободы.

Напомним, ранее суд в Амстердаме заочно осудил экс-игрока «Спартака» на шесть лет по делу об организации контрабанды запрещённых веществ. Также футболист был приговорён к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Сторона футболиста подала апелляцию.