«Не могу пожелать ему успеха». Маскерано — о назначении Хаби Алонсо в «Реал»

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано, ранее выступавший за «Барселону», высказался о назначении Хаби Алонсо на пост наставника мадридского «Реала». Отметим, что ранее оба специалиста играли за английский «Ливерпуль».

«Он хороший парень и очень хорошо себя проявил в леверкузенском «Байере». Но я не могу пожелать ему успеха, потому что это мадридский «Реал»!» — приводит слова Маскерано журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Последним местом работы 43-летнего Алонсо был «Байер», который он возглавлял с октября 2022 года. Под его руководством леверкузенский клуб становился чемпионом Германии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок Германии. До работы в «Байере» Хаби успешно работал в молодёжной системе «Реала».