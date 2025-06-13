Карпин подписал контракт с «Динамо» до лета 2028 года

Московское «Динамо» в телеграм-канале проинформировало, что трудовое соглашение с новым главным тренером команды Валерием Карпиным рассчитано до лета 2028 года.

Последним клубом, в котором работал 56-летний специалист до «Динамо», был «Ростов». Карпин возглавлял донскую команду с 2017 по 2021 год и с 2022 года по февраль 2025 года. По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло пятое место в Российской Премьер-Лиге и дошло до второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. С 2023 года по май 2025 года главным тренером «Динамо» был Марцел Личка.

Также Карпин является главным тренером сборной России, которую он возглавляет с лета 2021 года.

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