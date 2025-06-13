Александер-Арнольд рассказал, что Беллингем делился с ним своим опытом игры за «Реал»

Новичок мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд рассказал о своём диалоге с партнёром по сборной Англии Джудом Беллингемом перед переходом в стан «сливочных». Беллингем выступает за испанский клуб с 2023 года.

«Мой разговор с Джудом? Мы говорили о его опыте здесь как друзья. Когда ты меняешь команду, ты хочешь знать о ней всё. Он сказал мне, что ему здесь нравится, и это видно по его игре, он наслаждается футболом. Всё говорило мне о том, что это правильное место для развития моей карьеры», — приводит слова Трента Madrid Zone.

12 июня в «Реал Мадрид Сити» прошла презентация нового защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда. 26-летний футболист будет выступать за команду под 12-м номером.