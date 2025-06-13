«Динамо» поблагодарило РФС, давший согласие на совмещение постов Карпиным

Московское «Динамо» выразило благодарность Российскому футбольному союзу (РФС), согласившемуся на совмещение постов новым главным тренером бело-голубых Валерием Карпиным.

«Карпин является главным тренером сборной России: благодарим Российский футбольный союз за согласие на совмещение постов», — написано в телеграм-канале московского клуба.

Карпин был назначен на должность главного тренера российской национальной команды летом 2021 года. Ранее 56-летний специалист совмещал работу в сборной России с работой в своём бывшем клубе «Ростове». Контракт Карпина с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

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