Стало известно, когда Карпин подписал контракт с «Динамо»

Пресс-служба московского «Динамо» в телеграм-канале проинформировала, что контракт с новым главным тренером команды Валерием Карпиным был подписан в День России, 12 июня. Трудовое соглашение было заключено в Доме «Динамо».

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года. Карпин продолжит возглавлять сборную России.

Последним клубом, в котором работал 56-летний специалист до «Динамо», был «Ростов». Карпин возглавлял донскую команду с 2017 по 2021 год и с 2022 года по февраль 2025 года. По итогам минувшего сезона «Динамо» заняло пятое место в Российской Премьер-Лиге и дошло до второго этапа полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России. С 2023 года по май 2025 года главным тренером «Динамо» был Марцел Личка.

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