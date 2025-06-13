Лерой Зане обратился к болельщикам «Галатасарая» после подписания контракта с клубом

Новичок «Галатасарая», немецкий крайний нападающий Лерой Зане, обратился к болельщикам турецкой команды после подписания трёхлетнего контракта с клубом.

«Я так счастлив носить раздельную майку, не могу дождаться начала.

Скоро увидимся.

Спасибо за чудесный приём, «Галатасарай»!» — написал футболист в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что немецкий форвард будет получать € 9 млн в год в качестве гарантированного оклада и ещё € 3 млн за сезон — в виде бонуса за лояльность.

Напомним, изначально планировалось, что Зане сыграет на клубном чемпионате мира в составе «Баварии», контракт с которой у него рассчитан до 30 июня 2025 года. В сезоне-2024/2025 немецкой Бундеслиги 29-летний вингер провёл 30 матчей, в которых забил 11 мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету 13 игр и один гол в Лиге чемпионов.