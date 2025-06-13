Валерий Карпин обратился к болельщикам «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Валерий Карпин обратился к болельщикам бело-голубых после назначения в московский клуб. Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года.

«Болельщикам могу сказать только одно — в каждой встрече команда будет пытаться выигрывать, будет умирать. Думаю, что претензий по желанию, по самоотдаче точно не будет. Результат в футболе часто зависит от многих факторов, не только от этого. Мне кажется, что для болельщика важно, когда футболисты за клуб, в котором они играют, готовы жизнь отдать. Наверное, эти слова слишком красивые, но то, что это должно быть, — 100%», —сказал Карпин пресс-службе «Динамо» в видео на официальном сайте клуба.

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