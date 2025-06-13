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Губерниев предположил, до какого возраста сможет играть 36-летний Дзюба

Губерниев предположил, до какого возраста сможет играть 36-летний Дзюба
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев предположил, до какого возраста сможет играть 36-летний нападающий «Акрона» Артём Дзюба.

«Мне кажется, что Дзюба может не просто добегать до 40 лет, а прямо доиграть. Каков молодец‑то! То есть этот Дзюба может при соответствующих требованиях к себе и при отсутствии травм одним сезоном не ограничиться. Я думаю, что его может хватить на два‑три года», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Дзюба принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

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