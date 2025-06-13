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Рио Фердинанд резко высказался о конфликте Дьёкереша с руководством «Спортинга»

Рио Фердинанд резко высказался о конфликте Дьёкереша с руководством «Спортинга»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд резко высказался о конфликте нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша из-за якобы нежелания лиссабонского клуба расставаться с игроком.

«Я бы кошмарил Фредерико Варандаса до тех пор, пока мы не договорились бы, чтобы он меня отпустил. Я делал так в «Лидсе». Услышал, что мной интересуется «Манчестер Юнайтед», и понял, что «Лидс» должен меня отпустить. Пришёл в офис председателя совета директоров и сказал ему: «Слушай, я знаю, что тебе нужно меня продать, но мы не собираемся торговаться из-за нескольких миллионов здесь или там. Заключайте сделку». Я просидел там несколько часов в ожидании, и, наконец, он заключил сделку.

Вот что я вам скажу: я был бы в его [Фредерико Варандаса] кабинете, и он не мог уйти. Я был бы в его постели, в спальне, на кухне. Он не смог бы убрать меня со своих глаз», — приводит слова Фердинанда talkSPORT.

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