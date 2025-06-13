Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

9-летнюю дочь Жерсона захейтили в соцсетях после слухов о контракте с «Зенитом» — источник

9-летнюю дочь Жерсона захейтили в соцсетях после слухов о контракте с «Зенитом» — источник
Комментарии

Джованна, 9-летняя дочь полузащитника «Фламенго» Жерсона, стала объектом оскорблений в социальных сетях после слухов о том, что её отец может продолжить карьеру в «Зените».

После случившегося мать девочки пообещала убрать ребёнка из публичного пространства.

«Слишком много неадекватных, Джованна уже умеет читать, и когда всё это начинает задевать моего ребёнка — пора остановиться», — приводит слова женщины телеграм-канал «#вЗените».

Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что «Зенит» активирует опцию выкупа игрока в размере € 25 млн. Контракт с Жерсоном согласован на пять лет. Однако «Фламенго» потребовал ещё € 6,3 млн в качестве штрафа за досрочный уход Жерсона (формулировка из контракта — неустойка по имиджевым правам).

Материалы по теме
Во «Фламенго» выступили с заявлением по Жерсону, которым интересуется «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android