9-летнюю дочь Жерсона захейтили в соцсетях после слухов о контракте с «Зенитом» — источник

Джованна, 9-летняя дочь полузащитника «Фламенго» Жерсона, стала объектом оскорблений в социальных сетях после слухов о том, что её отец может продолжить карьеру в «Зените».

После случившегося мать девочки пообещала убрать ребёнка из публичного пространства.

«Слишком много неадекватных, Джованна уже умеет читать, и когда всё это начинает задевать моего ребёнка — пора остановиться», — приводит слова женщины телеграм-канал «#вЗените».

Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что «Зенит» активирует опцию выкупа игрока в размере € 25 млн. Контракт с Жерсоном согласован на пять лет. Однако «Фламенго» потребовал ещё € 6,3 млн в качестве штрафа за досрочный уход Жерсона (формулировка из контракта — неустойка по имиджевым правам).