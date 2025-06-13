Карпин ответил, в какой футбол при нём будет играть «Динамо»

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, к какому футболу при нём будут стремиться бело-голубые.

— К какому футболу будете стремиться в «Динамо»? Какой футбол хотите показывать с клубом?

— Такой же, в принципе, как мы видим, допустим, в сборной. То есть стремимся к тому, что будет у нас интенсивный прессинг, интенсивный возврат в оборону, [будем] интенсивно, или быстро, выбегать в атаку. То есть все эти вещи… Агрессия. Имеется в виду не в плане, что мы кого-то будем бить, а агрессивно играть и в обороне, и в атаке, агрессивно атаковать. Это значит нацеленность на ворота, — сказал Карпин пресс-службе «Динамо» в видео на официальном сайте клуба.

56-летний специалист возглавляет сборную России с лета 2021 года.

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Как сборная России играет при Карпине: