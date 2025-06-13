Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин ответил, в какой футбол при нём будет играть «Динамо»

Карпин ответил, в какой футбол при нём будет играть «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, к какому футболу при нём будут стремиться бело-голубые.

— К какому футболу будете стремиться в «Динамо»? Какой футбол хотите показывать с клубом?
— Такой же, в принципе, как мы видим, допустим, в сборной. То есть стремимся к тому, что будет у нас интенсивный прессинг, интенсивный возврат в оборону, [будем] интенсивно, или быстро, выбегать в атаку. То есть все эти вещи… Агрессия. Имеется в виду не в плане, что мы кого-то будем бить, а агрессивно играть и в обороне, и в атаке, агрессивно атаковать. Это значит нацеленность на ворота, — сказал Карпин пресс-службе «Динамо» в видео на официальном сайте клуба.

56-летний специалист возглавляет сборную России с лета 2021 года.

Материалы по теме
Валерий Карпин обратился к болельщикам «Динамо»

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android