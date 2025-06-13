Карпин высказался о своём спартаковском прошлом после назначения в «Динамо»

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался на тему своего спартаковского прошлого.

— Вы футболист со спартаковским прошлым. В этой связи Олег Романцев пожелал вам пройти дорогой Константина Бескова, который, будучи динамовцем, привёл к трофеям в «Спартак».

— Ну, дай бог, чтобы так было, да. Было спартаковское прошлое, было ростовское прошлое, если мы говорим уже про тренерскую карьеру, так что… В игровой карьере были и «Реал Сосьедад» пять лет, то есть по времени игрока я выступал в «Реале Сосьедад» и в «Сельте» больше времени, чем, допустим, в «Спартаке». Здесь я не вижу никаких вопросов по поводу того, спартаковское [прошлое], динамовское или наоборот, — сказал Карпин пресс-службе «Динамо» в видео на официальном сайте клуба.

Карпин выступал в составе красно-белых с 1990 по 1994 год. С 2008 по 2012 год он занимал должность генерального директора «Спартака». С 2009 года по май 2012 года и с ноября 2012 по 2014 год российский специалист работал в качестве главного тренера красно-белых.

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