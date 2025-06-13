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«Галатасарай» вслед за Зане намерен приобрести ещё четырёх игроков «Баварии»

«Галатасарай» вслед за Зане намерен приобрести ещё четырёх игроков «Баварии»
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Турецкий «Галатасарай» проявил интерес к футболистам «Баварии» Саше Боэ, Леону Горецке, Ким Мин Джэ и Кингсли Коману. Об этом сообщает официальная фан-группа чемпионов Германии в социальных сетях со ссылкой на источники в Турции.

Напомним, 12 июня стамбульский клуб оформил переход на три года экс-форварда мюнхенцев Лероя Зане.

В сезоне-2024/2025 «Галатасарай» выиграл золотые медали чемпионата Турции, опередив на 11 очков ближайшего преследователя «Фенербахче». Также стамбульцы стали победителями национального Кубка, одолев в финальном матче «Трабзонспор» со счётом 3:0. В Лиге Европы «Галатасарай» остановился на стадии 1/16 финала, уступив по сумме двух встреч нидерландскому «АЗ» Алкмар (1:4 и 2:2).

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