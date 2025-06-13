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Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота поделился эмоциями от победы в АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота поделился эмоциями от победы в АПЛ
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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула АПЛ в прошедшем сезоне.

«Это был очень тяжёлый сезон для меня, в середине которого я получил серьёзную травму, хотя играл хорошо. Подойти к этому конкретному сезону с титулом, за который я гнался много лет, и выступать в лучшей лиге мира, где я мечтал играть с детства, — это момент, который я буду помнить вечно. Это выдающееся достижение для маленького мальчика, который приехал из Гондомара, где у меня родилась эта мечта. Достичь этого момента было невероятно.

Я хотел выступать в Премьер-лиге, но даже не представлял, что выиграю её, я просто хотел там выступать. Знал, что это лучшая лига в мире. Я достиг этого момента, осуществил свою мечту, когда играл за «Вулверхэмптон», потому что оказался там. Но когда вы достигаете мечты, вы открываете другую фазу, другой уровень, ещё один шаг, и когда я пришёл в «Ливерпуль», то знал, что это возможно. Я сделал это в конце концов. Это момент, который я буду помнить вечно», — приводит слова Жоты официальный сайт «Ливерпуля».

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