Жерсона лишили капитанской повязки на фоне переговоров о переходе в «Зенит» — RTI Esporte

Полузащитника «Фламенго» Жерсона лишили капитанской повязки на фоне информации о ведении его отцом переговоров с «Зенитом». Об этом сообщает RTI Esporte.
По сведениям источника, в ближайшем матче красно-чёрных, который состоится на клубном чемпионате мира с «Эсперансом» (17 июня), капитаном команды станет полузащитник Хиорхьян де Арраскаета.
Ранее СМИ сообщали, что санкт-петербургский клуб выплатит «Фламенго» сумму отступных за 28-летнего полузащитника в размере € 25 млн. Это должно произойти после завершения красно-чёрными выступления на указанном турнире. Подчёркивалось, что заработная плата Жерсона в «Зените» составит около € 6 млн в год.
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