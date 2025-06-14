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Жерсона лишили капитанской повязки на фоне переговоров о переходе в «Зенит» — RTI Esporte

Жерсона лишили капитанской повязки на фоне переговоров о переходе в «Зенит» — RTI Esporte
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Полузащитника «Фламенго» Жерсона лишили капитанской повязки на фоне информации о ведении его отцом переговоров с «Зенитом». Об этом сообщает RTI Esporte.

По сведениям источника, в ближайшем матче красно-чёрных, который состоится на клубном чемпионате мира с «Эсперансом» (17 июня), капитаном команды станет полузащитник Хиорхьян де Арраскаета.

Ранее СМИ сообщали, что санкт-петербургский клуб выплатит «Фламенго» сумму отступных за 28-летнего полузащитника в размере € 25 млн. Это должно произойти после завершения красно-чёрными выступления на указанном турнире. Подчёркивалось, что заработная плата Жерсона в «Зените» составит около € 6 млн в год.

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