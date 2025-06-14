Матерацци высказался о возможном назначении Гаттузо главным тренером сборной Италии

Бывший защитник миланского «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци положительно оценил слухи о том, что главным кандидатом на освободившееся место главного тренера национальной команды его страны является легенда «Милана» 47-летний Дженнаро Гаттузо.

«Почему бы и нет? Я бы сказал, что прошло много времени с тех пор, как мы вместе стали чемпионами мира в 2006 году. Мы оставили после себя прекрасную память как игроки, а тот, кто тренирует, демонстрирует свою ценность. Мы молоды и полны энтузиазма, мы любим эту страну. Если бы назначили парня из 2006 года, я был бы очень счастлив», — приводит слова Матерации Sky Sport Italia.

5 июня Гаттузо покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры Гаттузо также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.