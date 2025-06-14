Рио Фердинанд высказался о переходе Матеуса Куньи в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о переходе бразильского форварда Матеуса Куньи в стан «красных дьяволов» из «Вулверхэмптона».

«Мне кажется, что у «Манчестер Юнайтед» всё ещё есть этот шик, который испытывают игроки, и я думаю: «Хочу быть его частью». Их знают везде, куда бы они ни пошли. Представьте, что вы тот, кто приходит как катализатор перемен к лучшему здесь. Что это может сделать, что это будет значить для вас. У всех этих игроков есть эго, они хотят это слышать.

Но в то же время, при всём уважении, Кунья прошлых сезонов — не тот игрок, который мог бы стать их главным подписанием. Он пришёл из «Вулверхэмптона», где неплохо проявил себя, но никто не говорил: «Он один из лучших игроков Премьер-лиги».

Так что «Манчестер Юнайтед» всё ещё приходится покупать игроков на уровне, отличном от того, что мы видели в прошлые годы, но я думаю, что это очень хорошее приобретение. Иногда есть игроки, которых покупают, основываясь на том, как они действуют против вас. Он выступал против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» и полностью разорвал «Юнайтед», — приводит слова Фердинанда talkSPORT.