Новый тренер «Динамо» Карпин: клуб давно без трофеев, поэтому задачи у нас совпадают

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин отметил совпадение задач бело-голубых с его личными после назначения в клуб.

«Это интересный проект, спортивный прежде всего. Задачи у клуба, у нашего тренерского штаба и у меня лично совпадают. Понятно, что задача стоит. Давно клуб без трофеев, поэтому задачи у нас совпадают и, соответственно, приложим все силы, чтобы это случилось», — сказал Карпин пресс-службе «Динамо» в видео на официальном сайте клуба.

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в «Динамо» с обязанностями главного тренера сборной России, которую он возглавляет с 2021 года.

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