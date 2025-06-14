Агент Дьёкереша обвинил президента «Спортинга» в нарушении обещаний

Агент Хасан Четинкая, представляющий интересы 27-летнего шведского нападающего «Спортинга» Виктора Дьёкереша, прокомментировал слова президента лиссабонской команды Фредерику Варандаша, заявившего, что тот не отпустит игрока за € 60 млн + € 10 млн в качестве бонусов.

«У нас есть письменное доказательство того, что «Спортинг» обещал отпустить его за € 60 млн + € 10 млн в качестве бонусов», — приводит слова Четинкаи Forza Juventus в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Ювентус», «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.