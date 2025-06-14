Тренер вратарей ЦСКА ответил на вопрос о шансах Торопа вытеснить Акинфеева из состава

Тренер вратарей московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко ответил на вопрос о шансах голкипера Владислава Торопа вытеснить Игоря Акинфеева из состава красно-синих.

«Вы знаете, Игорь — это Игорь. Я всегда говорил, что сравнивать его с кем-то нет никакого смысла. У Влада большое будущее, но Игорь — это номер один на протяжении более 20 лет.

Влад внёс огромную лепту в нашу победу в Кубке России. Он большой молодец. Дай бог ему здоровья и удачи — уверен, он будет и дальше прогрессировать», — приводит слова Крамаренко интернет-портал «Известия».

В минувшем сезоне Владислав Тороп провёл 13 матчей за ЦСКА, из которых два — в Российской Премьер-Лиге. Голкипер пропустил пять мячей, а в девяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. 39-летний капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выступает за красно-синих с 2003 года и остаётся основным вратарём клуба.