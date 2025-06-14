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Стало известно, что может оказать решающее влияние на переход Уильямса в «Барселону»

Стало известно, что может оказать решающее влияние на переход Уильямса в «Барселону»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик лично позвонил нападающему «Атлетика» Нико Уильямсу с целью объяснить роль футболиста в будущем спортивном проекте сине-гранатовых в случае его потенциального перехода. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

По информации источника, именно этот звонок немецкого специалиста может оказать определяющее влияние на решение Уильямса присоединиться к «Барселоне». Подчёркивается, что в пятницу, 13 июня, спортивный директор каталонского клуба Деку провёл встречу с агентом вингера «Атлетика».

Ранее СМИ сообщали, что «Арсенал» и «Бавария» готовы активировать опцию выкупа в контракте 22-летнего нападающего и сделать ему более высокий оклад, чем способны сине-гранатовые. Однако игрок хочет перейти именно в каталонский клуб.

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