Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин ответил на вопрос об изменениях в составе «Динамо» за летнее трансферное окно

Карпин ответил на вопрос об изменениях в составе «Динамо» за летнее трансферное окно
Аудио-версия:
Комментарии

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин считает, что состав бело-голубых не изменится сильно нынешним летом.

— Насколько сильно изменится состав «Динамо» за летнее трансферное окно?
— Я думаю, что сильно точно не изменится, не так много времени. Даже предсезонный сбор не такой длинный и времени не так много, чтобы делать какие-то большие изменения. Поэтому понятно, что хотелось бы. Любой тренер скажет в любой команде, даже в «Пари Сен-Жермен», который выиграл Лигу чемпионов, на следующий год уверен, что будут усиления какие-то или изменения. Поэтому понятно, что любой тренер хочет что-то добавить, усилить какие-то позиции. Понятное дело, про позиции мы говорить не будем, но надеюсь, что кто-то ещё придёт. Возможно, кто-то уйдёт, опять же, здесь тоже зависит от многих факторов, — сказал Карпин пресс-службе «Динамо» в видео на официальном сайте клуба.

Материалы по теме
Новый тренер «Динамо» Карпин: клуб давно без трофеев, поэтому задачи у нас совпадают

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android