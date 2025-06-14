Карпин ответил на вопрос об изменениях в составе «Динамо» за летнее трансферное окно

Новый главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин считает, что состав бело-голубых не изменится сильно нынешним летом.

— Насколько сильно изменится состав «Динамо» за летнее трансферное окно?

— Я думаю, что сильно точно не изменится, не так много времени. Даже предсезонный сбор не такой длинный и времени не так много, чтобы делать какие-то большие изменения. Поэтому понятно, что хотелось бы. Любой тренер скажет в любой команде, даже в «Пари Сен-Жермен», который выиграл Лигу чемпионов, на следующий год уверен, что будут усиления какие-то или изменения. Поэтому понятно, что любой тренер хочет что-то добавить, усилить какие-то позиции. Понятное дело, про позиции мы говорить не будем, но надеюсь, что кто-то ещё придёт. Возможно, кто-то уйдёт, опять же, здесь тоже зависит от многих факторов, — сказал Карпин пресс-службе «Динамо» в видео на официальном сайте клуба.

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