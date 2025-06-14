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«Это не «Ростов». Сергей Юран отреагировал на назначение Карпина в «Динамо»

«Это не «Ростов». Сергей Юран отреагировал на назначение Карпина в «Динамо»
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Бывший главный тренер «Химок» и «Пари НН» Сергей Юран отреагировал на назначение Валерия Карпина, ранее возглавлявшего «Ростов», на пост главного тренера московского «Динамо».

«Уже радость, что назначили российского тренера. Посмотрим, у «Динамо» всегда стоят задачи — место в тройке РПЛ и победа в Кубке России. Это не «Ростов». Наверняка Карпин не будет менять требования и схему, которые использовал в «Ростове». Карпин внесёт в «Динамо» игровую дисциплину, чего команде не хватало. Валерий Георгиевич умеет закручивать гайки, но не всем иностранцам это может понравиться», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в «Динамо» с обязанностями главного тренера сборной России, которую он возглавляет с 2021 года.

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