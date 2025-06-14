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Дженнаро Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии — Тавольери

Дженнаро Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии — Тавольери
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Легенда «Милана», 47-летний специалист Дженнаро Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальных сетях.

По информации источника, контракт уже подписан. Официально о назначении планируется объявить на следующей неделе.

5 июня Гаттузо покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры Гаттузо также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.

Напомним, в начале июня пост главного тренера сборной Италии покинул Лучано Спаллетти в связи с неудовлетворительными результатами.

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