Дженнаро Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии — Тавольери

Легенда «Милана», 47-летний специалист Дженнаро Гаттузо назначен главным тренером сборной Италии. Об этом сообщает журналист Саша Тавольери в социальных сетях.

По информации источника, контракт уже подписан. Официально о назначении планируется объявить на следующей неделе.

5 июня Гаттузо покинул пост главного тренера хорватского «Хайдука». В течение карьеры Гаттузо также возглавлял «Марсель», «Валенсию», «Наполи», «Милан» и другие команды. После двух туров группового этапа квалификации к чемпионату мира 2026 года сборная Италии набрала три очка и занимает третье место.

Напомним, в начале июня пост главного тренера сборной Италии покинул Лучано Спаллетти в связи с неудовлетворительными результатами.